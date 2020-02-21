В Одесской области возле дома прогремели взрывы

В городе Рени (Одесская область) возле жилого дома прогремели взрывы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу поліції.

Местная жительница сообщила в полицию, что во дворе родственников, она услышала грохот, похожий на взрыв. Правоохранители обнаружили на дворе следы от взрывов гранат, повреждены входные двери и окна дома. Никто не пострадал.

"Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия, устанавливаются полные обстоятельства и лица, причастные к ней", - отметил начальник Ренийского отделения полиции Николай Песчанский.

По данному факту открыто производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в городе Первомайск на территории гаражного кооператива во время сварки топливного бака произошел взрыв, в результате чего погибли двое людей.

До этого в Днепре в районе маслоэкстракционного завода "Потоки" в понедельник, 28 октября, около 22:00 вечера произошел мощный взрыв.

РБК-Украина писало, что в Запорожье неизвестные взорвали банкомат и фасад филиала одного из банков в Днепровском районе города.