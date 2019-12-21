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В Одеській області звільнили керівництво ДСНС після пожежі в коледжі

Новини » Суспільство     21.12.2019 - 02:38
В Одеській області звільнили керівництво ДСНС після пожежі в коледжі
Фото: пожежа в Одесі (dsns.gov.ua)

Звільнено керівника ДСНС в Одеській області та його заступника

У керівництві Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області відбулись кадрові зміни. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема, звільнено начальника - генерал-майора служби цивільного захисту Віктора Федорчака. Також з посади звільнили його заступника - Михайла Вовка.

Накази на їх звільнення були підписані 19 грудня, а інформація про це з'явилася у п'ятницю, 20 грудня.

Звільнення сталися після того, як 4 грудня в Одесі сталася пожежа в коледжі, в результаті трагедії загинули 16 осіб. За даними слідства, в коледжі була відсутня пожежна сигналізація. Суд відправив під цілодобовий домашній арешт директора навчального закладу. Директора підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинили тяжкі наслідки.

Крім того, у поліції вважають, що причиною виникнення пожежі в одеському коледжі стала несправність електропроводки або побутових електроприладів.

Нагадаємо, 20 грудня в Одесі сталася пожежа у студентському гуртожитку. Вогонь виник на невеликій площі в одній із кімнат. Ніхто не постраждав.

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