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В Одесской области украинские войска сорвали попытку высадки диверсантов РФ

Фото: Морская инфраструктура в Одессе (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Российские скоростные катера пытались взорвать диверсионно-разведывательные группы на побережье Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Оперативного командования "Юг" в Facebook.

Украинские военные успешно сорвали попытку врага. По словам офицера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова, оккупанты получили достойный отпор.

"Противник продолжает ведение разведки береговой полосы и акватории Черного моря. Но системы ПВО Одесской области выполняют свои задачи по назначению. Враждебная попытка высадки ДРГ с использованием скоростных катеров в Одесской области оказалась неудачной", – добавил полковник.

Утром 26 марта ситуация в Одессе и области остается стабильной. ВСУ, по словам Назарова, полностью контролируют обстановку.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли жилые дома в Харькове.

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