RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Одещині українські війська зірвали спробу висадки диверсантів РФ

Фото: Морська інфраструктура в Одесі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Російські швидкісні катери намагалися висадити диверсійно-розвідувальні групи на узбережжі Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Оперативного командування "Південь" у Facebook.

Українські військові успішно зірвали спробу ворога. За словами офіцера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова, окупанти отримали гідну відсіч.

"Противник продовжує ведення розвідки берегової смуги та акваторії Чорного моря. Але системи ППО Одещини виконують свої завдання за призначенням. Ворожа спроба висадки ДРГ з використанням швидкісних катерів в Одеській області виявилась не вдалою", – додав полковник.

На ранок 26 березня ситуація в Одесі та області стабільна. ЗСУ, за словами Назарова, повністю контролюють обстановку.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли житлові будинки в Харкові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України