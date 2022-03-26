В Харькове российские оккупанты обстреляли жилые дома: погибли пять человек

В городе Харькове во время обстрелов российскими оккупантами погибло 5 человек. В результате начато расследование

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Отмечается, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Также повреждены дома и транспортные средства.

Сообщается, что 25 марта российские оккупанты из артиллерии обстреляли жилые дома в Основянском районе города. В результате погибли 5 мирных жителей.

Ранее мы сообщали, что на Харьковщине российский вертолет обстрелял войска РФ.

Также мы писали, что в Харькове оккупанты обстреляли людей в очереди за гумпомощью, есть раненые.

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