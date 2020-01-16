В Одесской области таможенники требовали взятки за растаможку автомобилей

В Одесской области правоохранители уличили сотрудников таможни в вымогательстве взяток за растаможку автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Как установили оперативники, должностные лица Одесской таможни организовали преступную схему вымогательства взяток за беспрепятственное растаможивание автомобилей, ввозимых из США. Стоимость "услуг" зависела от класса автомобиля и колебалась от 50 до 500 долларов. Ежемесячный нелегальный доход таможенников составлял 10-15 тысяч долларов.

Отмечается, что один из чиновников был задержан во время получения очередной части взятки в сумме 850 долларов. В общем таможенник требовал за растаможку автомобиля 1250 долларов.

"Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту производства о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия по установлению дополнительных фактов противоправной деятельности и других участников коррупционной схемы", - заявили в СБУ.

Напомним, ранее детективы ГБР разоблачили начальника таможенного поста Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области и его заместителя получении взятки за беспрепятственное таможенное оформление. Должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет