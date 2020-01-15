ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Начальника таможенного поста будут судить за взятку в 5,4 тыс. долларов

Новости » Происшествия     15.01.2020 - 22:00
Начальника таможенного поста будут судить за взятку в 5,4 тыс. долларов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет

Начальника таможенного поста Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области и его заместителя будут судить за взятку в 5,4 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что начальник таможенного поста совместно с заместителем с помощью посредника требовали и получили от предпринимателя взятку в сумме 5,4 долларов США. За взятку чиновники обещали беспрепятственное таможенное оформление в режиме "экспорт" живых овец.

"В суд направлено обвинительный акт в отношении начальника таможенного поста Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области и его заместителя. Таможенники подозреваются в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Фото: задержание чиновников (dbr.gov.ua/)

Напомним, СБУ разоблачила и прекратила деятельность новоназначенных должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали вывода в тень ежемесячно более 500 млн гривен.

РБК-Украина писало, что чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 миллионов гривен, предназначенных для реконструкции детсадов и школ.

Чиновника Государственного космического агентства задержали на взятке Замглавы ГБР может стать адвокат Януковича
Новости Украины взяткаГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь