Начальника таможенного поста будут судить за взятку в 5,4 тыс. долларов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет

Начальника таможенного поста Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области и его заместителя будут судить за взятку в 5,4 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что начальник таможенного поста совместно с заместителем с помощью посредника требовали и получили от предпринимателя взятку в сумме 5,4 долларов США. За взятку чиновники обещали беспрепятственное таможенное оформление в режиме "экспорт" живых овец.

"В суд направлено обвинительный акт в отношении начальника таможенного поста Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области и его заместителя. Таможенники подозреваются в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Фото: задержание чиновников (dbr.gov.ua/)

Напомним, СБУ разоблачила и прекратила деятельность новоназначенных должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали вывода в тень ежемесячно более 500 млн гривен.

РБК-Украина писало, что чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 миллионов гривен, предназначенных для реконструкции детсадов и школ.