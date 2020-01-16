У Одеській області митники вимагали хабарі за розмитнення автомобілів

У Одеській області правоохоронці викрили співробітників митниці на вимаганні хабарів за розмитнення автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Як встановили оперативники, посадовці Одеської митниці організували злочинну схему з вимагання хабарів за безперешкодне розмитнення автомобілів, що ввозяться із США. Вартість "послуг" залежала від класу автомобіля та коливалася від 50 до 500 доларів. Щомісячний нелегальний дохід митників складав 10-15 тисяч доларів.

Зазначається, що одного з посадовців було затримано під час одержання чергової частини хабаря у сумі 850 доларів. Загалом митник вимагав за розмитнення автомобіля 1250 доларів.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту провадження про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії встановлення додаткових фактів протиправної діяльності та інших учасників корупційної схеми", - заявили в СБУ.

Нагадаємо, раніше детективи ДБР викрили начальника митного посту Державної фіскальної служби України в Миколаївській області та його заступника на отриманні хабаря за безперешкодне митне оформлення. Посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років