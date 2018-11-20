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В Одесской области без света остались 32 населенных пункта, в Балте закрыты школы

Новости » Общество    20.11.2018 - 14:28
В Одесской области без света остались 32 населенных пункта, в Балте закрыты школы
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Работники облэнерго работают над восстановлением электроснабжения

В Одесской области из-за ухудшения погодный условий без света остались более трех десятков населенных пунктов, в некоторых из них приостановлен учебный процесс в школах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dumskaya.net.

В частности, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, из-за ухудшения погодных условий вечером 19 ноября к утру вторника, 20 ноября, 32 населенных пунктов остались без электричества.

Аварийные бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.  

Также по данным издания "Трасса Е-95", снегопад приостановил учебный процесс в школах Балты Одесской области. Утром 20 ноября объем снежных осадков в городе достиг 14-16 см.

"Учебный процесс в школах приостановлен, но работают дежурные группы. Дошкольные учебные заведения работают в штатном режиме. Маршрутные автобусы курсируют по городу", - сообщил городской голова Балты Сергей Мазур.

Напмоним, синоптики предупредили, что в Украине сегодня, 20 ноября, в некоторых областях ожидается ухудшение погодных условий. В основном, ситуация ухудшится в южных и восточных областях.

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