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Погода на сегодня: в Украине местами снег с дождем, температура до +9

Новости » Общество    20.11.2018 - 08:00
Погода на сегодня: в Украине местами снег с дождем, температура до +9
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем до +2, без осадков

Погода на сегодня: 20 ноября 2018 на востоке и в Крыму ожидается снег с дождем, на остальной территории - без осадков, температура воздуха днем от 0 до +9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западных областях без осадков, температура воздуха днем от 0 до +7, ночью от -1 до -5.

На севере солнечно и без осадков, днем от 0 до +3, ночью от -2 до -5. В центральной части также без осадков, днем от 0 до +2, ночью от -3 до -4.

На востоке ожидаются дожди с мокрым снегом, днем от 0 до +2, ночью от -1 до -3;

На юге сухо, температура днем от +1 до +5, ночью от +1 до +3. В Крыму днем дождь, от +5 до +7, ночью от 3 до +5.

Погода на сегодня: в Украине местами снег с дождем, температура до +9Фото: прогноз на 20 ноября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 20 ноября без осадков, днем от 0 до +2, ночью от -2 до -4. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
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