В Одеській області без світла залишилися 32 населених пункти, в Балті закриті школи

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Працівники обленерго працюють над відновленням електропостачання

В Одеській області через погіршення погодний умов без світла залишилися більше трьох десятків населених пунктів, у деяких з них призупинено навчальний процес у школах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dumskaya.net.

Зокрема, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, через погіршення погодних умов увечері 19 листопада до ранку вівторка, 20 листопада, 32 населених пунктів залишилися без електрики.

Аварійні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

За даними видання "Траса Е-95", снігопад призупинив навчальний процес у школах Балти Одеської області. Вранці 20 листопада об'єм снігових опадів у місті досяг 14-16 см.

"Навчальний процес у школах припинено, але працюють чергові групи. Дошкільні навчальні заклади працюють у штатному режимі. Маршрутні автобуси курсують по місту", - повідомив міський голова Балти Сергій Мазур.

Нагадаємо, синоптики попередили, що в Україні сьогодні, 20 листопада, в деяких областях очікується погіршення погодних умов. В основному, ситуація погіршиться в південних і східних областях.