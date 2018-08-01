В Донецкой области столкнулись грузовик и микроавтобус, пострадал ребенок

Также пострадали родители ребенка

Вчера, 31 июля, в Волновахе (Донецкая область) столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате чего пострадал 8-летний ребенок и его родители. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Как отмечается, авария произошла в 15 часов дня. Микроавтобус "Рено" пытался обогнать грузовик "ГАЗ", но не выбрал безопасную дистанцию и вьехал в него.

В полиции сообщают, что вследствие ДТП пострадали родители и их 8-летний ребенок. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу города Волноваха.

Фото: авария в Волновахе

"Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами"", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера в Харькове автомобиль насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе.

Авария произошла около 14:45 на проспекте Московском в Немишлянському районе Харькова. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате полученных травм ребенок умер.