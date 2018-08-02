В Одеській області зіткнулись маршрутка та авто, є загиблий та постраждалі

Семеро людей госпіталізували

У Одеській області зіткнулись маршрутка та авто, у результаті чого загинув чоловік та постраждало 7 людей. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Одесі.

Як зазначається, аварія сталася о 15 годині дня неподалік від села Утконосівка. Автомобіль "Хонда" виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовим автобусом "Ізмаїл - Кальчеве".

"Внаслідок ДТП водій авто загинув на місці, ще семеро осіб отримали ушкодження різної тяжкості. Їм було надано медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Фото: аварія в Одеській області

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що вчора у Донецькій області зіткнулись вантажівка та мікроавтобус, постраждала дитина.

Мікроавтобус "Рено" намагався перегнати вантажівку "ГАЗ", але не обрав безпечну дистанцію і в'їхав в неї. У поліції повідомляють, що внаслідок ДТП постраждали батьки та їх 8-річна дитина. Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні міста Волноваха.