Фото: поліція (РБК-Україна)

У середу, 21 жовтня, в Одеській області здійснили замах на кандидата в депутати Одеської облради від "Батьківщини" Андрія Бабенка. Його госпіталізували у важкому стані.

Про це повідомляє "Думська".

В результаті вибуху, який прогримів в районі автозаправки біля села Курган Біляївського району було пошкоджено автомобіль кандидата. Сам Бабенко зараз перебуває в клініці - у нього поранення голови.

Фото: в результаті вибух був пошкоджений автомобіль кандидата (dumskaya.net)

Як розповів помічник політика і бізнесмена Богдан, який теж перебував в автомобілі, зараз Бабенка готують до операції.

"Ми їхали на зустріч з виборцями, і прямо в дорозі стався вибух, всю машину просто порвало осколками, там були і шматки металу, і кульки", - повідомив він.

Нагадаємо, за останню добу в Україні відкрили ще 26 кримінальних справ через порушення виборчого процесу, який стартував 5 вересня.

Також РБК-Україна писало, що в Києві невідомий напав з ножем на волонтера партії "УДАР" і ветерана війни на Донбасі. Потерпілого госпіталізували, він перебуває у важкому стані.