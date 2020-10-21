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В Одеській області здійснили замах на кандидата в депутати

Одеська область, Середа 21 жовтня 2020 12:42
В Одеській області здійснили замах на кандидата в депутати
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 21 жовтня, в Одеській області здійснили замах на кандидата в депутати Одеської облради від "Батьківщини" Андрія Бабенка. Його госпіталізували у важкому стані.

Про це повідомляє "Думська".

В результаті вибуху, який прогримів в районі автозаправки біля села Курган Біляївського району було пошкоджено автомобіль кандидата. Сам Бабенко зараз перебуває в клініці - у нього поранення голови.

В Одеській області здійснили замах на кандидата в депутатиФото: в результаті вибух був пошкоджений автомобіль кандидата (dumskaya.net)

Як розповів помічник політика і бізнесмена Богдан, який теж перебував в автомобілі, зараз Бабенка готують до операції.

"Ми їхали на зустріч з виборцями, і прямо в дорозі стався вибух, всю машину просто порвало осколками, там були і шматки металу, і кульки", - повідомив він.

Нагадаємо, за останню добу в Україні відкрили ще 26 кримінальних справ через порушення виборчого процесу, який стартував 5 вересня.

Також РБК-Україна писало, що в Києві невідомий напав з ножем на волонтера партії "УДАР" і ветерана війни на Донбасі. Потерпілого госпіталізували, він перебуває у важкому стані.

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