В Одесской области сотрудница полиции торговала наркотиками, которые воровала из вещдоков

"Сотрудница полиции подменила вещественные доказательства, а именно 0,5 кг кокаина. Он был изъят в прошлом году в рамках уголовного производства после проведения соответствующих экспертиз. Кокаин наркодельцы пытались реализовать мелкими партиями", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали наркотики и психотропы сами и через подконтрольных наркодилеров.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства фигурантов и по месту работы сотрудницы полиции правоохранители изъяли еще несколько граммов кокаина.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК продолжаются следственно-оперативные действия. Устанавливается возможная причастность к противоправной деятельности других должностных лиц полиции.

Фото: обыски по месту жительства фигурантов (ssu.gov.ua)