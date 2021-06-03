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В Одеській області співробітниця поліції торгувала наркотиками, які крала з речдоків

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) в Одеській області викрила діяльність організованого наркоугруповання, серед учасників якого була співробітниця поліції. Посадовиця викрала з речдоків 0,5 кг кокаїну, а потім намагалася продати його місцевим наркозалежним особам.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Співробітниця поліції підмінила речові докази, а саме 0,5 кг кокаїну. Його було вилучено минулого року у межах кримінального провадження, після проведення відповідних експертиз. Кокаїн наркоділки намагались реалізувати дрібними партіями", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними слідства, зловмисники продавали наркотики і психотропи самі та через підконтрольних наркодилерів.

Зазначається, що під час обшуків за місцями проживання фігурантів та за місцем роботи співробітниці поліції правоохоронці вилучили ще декілька грамів кокаїну.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ тривають слідчо-оперативні дії. Встановлюється можлива причетність до протиправної діяльності інших посадовців поліції.

Фото: обшуки за місцем проживання фігурантів (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у столиці затримали поліцейського та його постачальників на збуті психотропних речовин.

РБК-Україна писало, що у Харкові правоохоронці припинили діяльність мережі аптек, котрі збували наркотичні препарати.

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