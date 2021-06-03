В Одеській області співробітниця поліції торгувала наркотиками, які крала з речдоків

"Співробітниця поліції підмінила речові докази, а саме 0,5 кг кокаїну. Його було вилучено минулого року у межах кримінального провадження, після проведення відповідних експертиз. Кокаїн наркоділки намагались реалізувати дрібними партіями", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними слідства, зловмисники продавали наркотики і психотропи самі та через підконтрольних наркодилерів.

Зазначається, що під час обшуків за місцями проживання фігурантів та за місцем роботи співробітниці поліції правоохоронці вилучили ще декілька грамів кокаїну.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ тривають слідчо-оперативні дії. Встановлюється можлива причетність до протиправної діяльності інших посадовців поліції.

Фото: обшуки за місцем проживання фігурантів (ssu.gov.ua)