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В Одесской области сегодня прогремит взрыв: названа причина

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Одесская область, Суббота 14 мая 2022 12:35
В Одесской области сегодня прогремит взрыв: названа причина Фото: в Одесской области сегодня раздастся взрыв (t.me/dsns_telegram)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня в Одесской области ориентировочно с 13:00 по 15:00 раздастся взрыв. Жителей предупреждают об уничтожении боеприпасов на территории Авангардовской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook.

"Сегодня, ориентировочно с 13:00 до 15:00, на территории Авангардовской ТГ Одесского района группой пиротехнических работ ГСЧС Украины будет проведено уничтожение боеприпасов. Будет слышен взрыв. Просьба не паниковать", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на пляжах Одесской области появились противопехотные мины. Поэтому жителям запрещается ходить по песчаным полосам.

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