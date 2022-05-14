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В Одеській області сьогодні пролунає вибух: названа причина

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Одеська область, Субота 14 травня 2022 12:35
В Одеській області сьогодні пролунає вибух: названа причина Фото: в Одеській області сьогодні пролунає вибух (t.me/dsns_telegram)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні в Одеській області орієнтовно з 13:00 по 15:00 пролунає вибух. Жителів попереджають про знищення боєприпасів на території Авангардівської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області у Facebook.

"Сьогодні, орієнтовно з 13:00 по 15:00, на території Авангардівської ТГ Одеського району групою піротехнічних робіт ДСНС України буде проведено знищення боєприпасів. Буде чутно вибух. Прохання не панікувати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на пляжах Одеської області з'явилися протипіхотні міни. Тому жителям забороняється ходити піщаними смугами.

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