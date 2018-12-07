В Одесской области СБУ задержала на взятке руководителя районного военкомата

Фото: изъятые средства (facebook.com/SecurSerUkraine)

Злоумышленник требовал 6 тыс. долларов за уклонение от мобилизации

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержала на взятке руководителя районного военкомата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, правоохранители установили, что майор требовал 6 тысяч долларов от руководителя и двух сотрудников частного предприятия, которые подлежали мобилизации. Злоумышленник обещал за взятку оказать содействие в уклонении от мобилизации представителям коммерческой структуры.

Военкома задержали в служебном кабинете во время получения части взятки, в ходе обысков у него обнаружили 5,8 тысяч долларов и почти 50 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, следственные действия продолжаются.

Фото: задержание на взятке (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника структурного подразделения Главного управления Госгеокадастра в Херсонской области.

Кроме того, сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разоблачили на получении взятки судью одного из районных судов Мариуполя и его помощницу.