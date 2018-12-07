ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Одесской области СБУ задержала на взятке руководителя районного военкомата

Новости » Происшествия    07.12.2018 - 12:06
В Одесской области СБУ задержала на взятке руководителя районного военкомата
Фото: изъятые средства (facebook.com/SecurSerUkraine)

Злоумышленник требовал 6 тыс. долларов за уклонение от мобилизации

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержала на взятке руководителя районного военкомата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, правоохранители установили, что майор требовал 6 тысяч долларов от руководителя и двух сотрудников частного предприятия, которые подлежали мобилизации. Злоумышленник обещал за взятку оказать содействие в уклонении от мобилизации представителям коммерческой структуры.

Военкома задержали в служебном кабинете во время получения части взятки, в ходе обысков у него обнаружили 5,8 тысяч долларов и почти 50 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, следственные действия продолжаются.

 

Фото: задержание на взятке (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника структурного подразделения Главного управления Госгеокадастра в Херсонской области.

Кроме того, сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разоблачили на получении взятки судью одного из районных судов Мариуполя и его помощницу.

Чиновника МСЭК Киева и эксперта комиссии Минобороны задержали за требование взяток с участников АТО Из Украины пытались вывезти комплектующие к военным самолетам, - СБУ
Новости Украины Служба безопасности УкраиныОдессавзятка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь