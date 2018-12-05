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В Херсоне СБУ разоблачила на взятке начальника Госгеокадастра

Новости » Происшествия    05.12.2018 - 20:32
В Херсоне СБУ разоблачила на взятке начальника Госгеокадастра
Фото: задержание чиновника (ssu.gov.ua)

Чиновник требовал взятку за уменьшение штрафа в административном производстве

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке начальника структурного подразделения Главного управления Госгеокадастра в Херсонской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от предпринимателя 1,5 тыс. долларов. За указанную сумму чиновник обещал уменьшить штраф в административном производстве по искусственно созданному факту нарушения земельного законодательства.

Для получения взятки злоумышленник требовал перечислить деньги в гривневом эквиваленте на банковский карточный счет посредника.

Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте после подписания соответствующих административных материалов и перечисления суммы взятки посреднику.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке государственного исполнителя одного из отделов Государственной исполнительной службы (ГИС) в Виннице.

Ранее СБУ в Ивано-Франковске разоблачила на взятке одного из руководителей бюро судебно-медицинской экспертизы. Чиновник требовал у подчиненных деньги за несоздание препятствий в исполнении служебных обязанностей и выплате премий.

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