НАБУ задержала на взятке судью районного суда Мариуполя

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Судья требовал взятку за непривлечение к административной ответственности

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с детективами Национального антикорупционного бюро Украины (НАБУ) разоблачили на получении взятки судью одного из районных судов Мариуполя и его помощницу. Об этом сообщает РБК -Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.

Как отмечается, чиновники требовали от местного жителя 15 тыс. гривен взятки за непривлечение к административной ответственности.

Правоохранители задержали злоумышленников на рабочем месте во время получения последнего "транша" неправомерной выгоды. Ранее было задокументировано получения первой части взятки в размере 10 тыс. гривен.

В рамках открытого по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) Уголовного Кодекса Украины уголовного производства решается вопрос об объявлении судьи и его помощницы о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия для установления всех эпизодов противоправной деятельности злоумышленников.

Фото: задержание судьи (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке начальника структурного подразделения Главного управления Держгеокадастру в Херсонской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинцы чаще всего сталкиваются с коррупцией в сфере высшего образования. Кроме того, высокий уровень коррупции в сфере получения различных разрешений в органах власти, в сервисных центрах МВД, в получении медицинских услуг, в судебной системе, в устройстве на работу в государственные учреждения, в национальной полиции.