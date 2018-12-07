В Одеській області СБУ затримала на хабарі керівника районного військкомату

Фото: вилучені кошти (facebook.com/SecurSerUkraine)

Зловмисник вимагав 6 тис. доларів за ухилення від мобілізації

В Одеській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримала на хабарі керівника районного військкомату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, правоохоронці встановили, що майор вимагав 6 тисяч доларів від керівника та двох працівників приватного підприємства, які підлягали мобілізації. Зловмисник обіцяв за хабар сприяти в ухиленні від мобілізації представників комерційної структури.

Воєнкома затримали у службовому кабінеті під час одержання частини хабара, у ході обшуків у нього виявили 5,8 тисяч доларів та майже 50 тисяч гривень. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, слідчі дії тривають.

Фото: затримання на хабарі (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника структурного підрозділу Головного управління Держгеокадастру в Херсонській області.

Крім того, повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) викрили на отриманні хабара суддю одного з районних судів Маріуполя та його помічницю.