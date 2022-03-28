В Одесской области сбили вражескую ракету, - спикер ОВА

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о сбитии украинской системой противовоздушной обороны вражеской ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Братчука на Facebook-странице.
"Минус вражеская ракета над Одесской областью. Врагу - ад!" - говорится в публикации.
Также спикер ОВА поблагодарил воздушное командование "Юг" за уничтожение ракеті рашистов.
Других подробностей Братчук пока не озвучил.
Ранее сообщалось, что 27 марта в Одессе российские оккупанты проводили активную воздушную разведку.
Напомним, поздним вечером 27 марта российские оккупанты нанесли серию ракетных ударов по украинским городам. Под огнем оказались: Киев, Харьков, Житомир, Умань, Харьков. В Луцке прогремели несколько взрывов, сообщается о попадании в нефтебазу.
Также сообщалось, что советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал новые бомбардировки городов и подчеркнул, что у РФ больше нет языка, гуманизма и цивилизованности.
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