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В Одесской области сбили две российские ракеты "Оникс"

Фото: вблизи Одессы сбили российские ракеты (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты типа "Оникс" вблизи Одессы. Они были запущены с территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал местных органов власти.

По данным Оперативного командования "Юг", российские войска пытались атаковать Одесскую область под прикрытием грозы. Для запуска ракет оккупанты использовали береговой ракетный комплекс "Бастион".

"Силы противовоздушной обороны наготове в любое время и при всякой погоде: обе ракеты уничтожены на подлете к Одессе", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что сегодня в Одессе были слышны взрывы, в этот момент в области была объявлена воздушная тревога.

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