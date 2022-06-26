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В Одеській області збили дві російські ракети "Онікс"

Фото: поблизу Одеси збили російські ракети (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети типу "Онікс" поблизу Одеси. Вони були запущені із території окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал місцевих органів влади.

За даними Оперативного командування "Південь", російські війська намагалися атакувати Одеську область під прикриттям грози. Для запуску ракет окупанти використали береговий ракетний комплекс "Бастіон".

"Сили протиповітряної оборони напоготові у будь-який час та за всілякої погоди: обидві ракети знищено на підльоті до Одеси", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні в Одесі було чути вибухи, у цей момент в області була оголошена повітряна тривога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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