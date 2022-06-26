В Одеській області збили дві російські ракети "Онікс"

Сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети типу "Онікс" поблизу Одеси. Вони були запущені із території окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал місцевих органів влади.

"Сили протиповітряної оборони напоготові у будь-який час та за всілякої погоди: обидві ракети знищено на підльоті до Одеси", - йдеться у повідомленні.

За даними Оперативного командування "Південь", російські війська намагалися атакувати Одеську область під прикриттям грози. Для запуску ракет окупанти використали береговий ракетний комплекс "Бастіон".

Раніше ми повідомляли, що сьогодні в Одесі було чути вибухи, у цей момент в області була оголошена повітряна тривога.

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