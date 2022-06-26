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В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги

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Одесса, Воскресенье 26 июня 2022 16:25
В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги Иллюстративное фото: в Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Местные жители Одессы услышали взрыв. Он прозвучал во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Деталей происшествия пока не раскрывают. Жителям города необходимо оставаться в укрытиях.

Стоит заметить, что фото- и видеосъемка места происшествия строго запрещена.

Обновлено 16:25

Позже в местном Telegram-канале "Думская" появилась информация, что над городом сбили вражескую ракету. Мирных жителей попросили быть осторожными и оставаться в укрытиях.

Напомним, сегодня утром оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В результате обстрела пострадали мирные люди.

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