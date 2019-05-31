ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одесской области в результате столкновения автомобилей погибли 4 человека

Новости » Происшествия    31.05.2019 - 04:00
В Одесской области в результате столкновения автомобилей погибли 4 человека
Фото: ДТП в Одесской обл. (od.npu.gov.ua)

На трассе Одесса-Южный столкнулись Toyota и "ГАЗель"

На автодороге "Одесса-Южный" в четверг, 30 мая, произошла авария, в результате которого погибли четверо людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции в Одесской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Лиманском районе в районе с. Булдинка. На трассе столкнулись автомобили Toyota и "ГАЗель". Полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия.

 

Фото: ДТП в Одесской обл. (od.npu.gov.ua)

Напомним, 30 мая в Тернопольской области в Збаражском районе столкнулись автомобиль и грузовик, в результате чего погибли четыре человека и один пострадал. Впоследствии стало известно, что в аварию попала бригада рабочих "Укрэнерго". По словам Ковальчука, при лобовом столкновении с грузовиком на месте погибли три сотрудника, четвертый умер в больнице.

Добавим, что ранее в Винницкой области в Казатинском районе в результате столкновения автомобиля Peugeot Partner и микроавтобуса "ГАЗ Рута" пострадали четверо людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Сообщается, что в результате столкновения водитель иномарки погиб на месте аварии. Причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования.

 

В Тернопольской области в результате ДТП погибли четверо сотрудников "Укрэнерго" В Днепропетровской области произошло ДТП с участием автобуса со школьниками
Новости Украины ДТПОдессапогибли
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь