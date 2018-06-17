В Одесской области в результате столкновения двух авто погиб человек, еще четверо травмированы

В Одесской области водитель "Москвича" выехал на встречную полосу

В Болграде (Одесская область) столкнулись автомобили "Москвич" и "ВАЗ Приора", в результате чего один человек погиб и еще четверо травмированы. Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.

"Предварительно установлено, что 40-летний житель Болградсього района, управляя автомобилем марки "Москвич", при выезде из г. Болград выехал на встречную полосу, по которой в то время двигался автомобиль марки "ВАЗ Приора" под управлением 55-летнего жителя г. Болград, и совершил столкновение с указанным транспортным средством", - сообщили в полиции.

Фото: ДТП в Одесской области (od.npu.gov.ru)

Водитель автомобиля "Москвич" в результате столкновения скончался в больнице. Трех пассажиров данного автомобиля 44, 47 и 57 лет, а также водителя и пассажира автомобиля "ВАЗ Приора" доставлен в Болградскую центральную районную больницу с телесными повреждениями различной степени.

Напомним, в Житомирской области на Варшавской трассе, вблизи села Белокоровичи произошло лобовое столкновение автомобилей Lada и Volkswagen. Число пострадавших в результате аварии уточняется.