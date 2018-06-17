У Житомирській області  лоб в лоб зіткнулись два автомобілі

Свідки повідомляють, що є загиблі, число потерпілих уточнюється

У Житомирській області на Вашавській трасі, поблизу села Белокоровичі сталось лобове зіткнення автомобілів Lada і Volkswagen. Число потерпілих внаслідок аварії уточнюється, передає "Київ Оперативний".

"За попередньою інформацією, водій Lada заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу. Свідки повідомляють, що є загиблі", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що наразі на місці ще немає ані лікарів, ані правоохоронців. Першу допомогу надають почали надавати небайдужі люди, які проїздили повз.

Жахливе лобове зіткнення сталося сьогодні на Вашавській трасі, поблизу села Белокоровичі: #Lada vs #Volkswagen. Свідки... Опубліковано Киев Оперативный 17 червня 2018 р.

Нагадаємо, у Луцьку сьогодні, 17 червня, на вулиці Набережній зіткнулися позашляховик і автобус Національної гвардії України. Водій і пасажири не постраждали. Від удару вщент розбита права частина "Вольво". У автобуса розбите праве переднє крило. На місці працюють поліція і пожежні.

За попередньою інформацією, водієві "Вольво" стало погано за кермом, він виїхав на зустрічну смугу, де рухався автобус, який протаранив позашляховик.