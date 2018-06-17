Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Житомирській області  лоб в лоб зіткнулись два автомобілі

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 15:41
Фото: ДТП у Житомирській області (facebook.com/KyivOperativ)
Фото: ДТП у Житомирській області (facebook.com/KyivOperativ)

Свідки повідомляють, що є загиблі, число потерпілих уточнюється

У Житомирській області на Вашавській трасі, поблизу села Белокоровичі сталось лобове зіткнення автомобілів Lada і Volkswagen. Число потерпілих внаслідок аварії уточнюється, передає "Київ Оперативний".

"За попередньою інформацією, водій Lada заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу. Свідки повідомляють, що є загиблі", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що наразі на місці ще немає ані лікарів, ані правоохоронців. Першу допомогу надають почали надавати небайдужі люди, які проїздили повз.

 

Жахливе лобове зіткнення сталося сьогодні на Вашавській трасі, поблизу села Белокоровичі: #Lada vs #Volkswagen. Свідки...

Опубліковано Киев Оперативный 17 червня 2018 р.

Нагадаємо, у Луцьку сьогодні, 17 червня, на вулиці Набережній зіткнулися позашляховик і автобус Національної гвардії України. Водій і пасажири не постраждали. Від удару вщент розбита права частина "Вольво". У автобуса розбите праве переднє крило. На місці працюють поліція і пожежні.

За попередньою інформацією, водієві "Вольво" стало погано за кермом, він виїхав на зустрічну смугу, де рухався автобус, який протаранив позашляховик. 

В ДТП під Харковом загинула велосипедистка, двох підлітків госпіталізували У Казахстані зійшов з рейок пасажирський потяг, є постраждалі
Теги публікації: ДТП, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Загрожує здоров'ю українців": нардеп вимагає скасувати Київпрайд-2018 (фото)
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Екстрена зупинка та збій руху": підлітки влаштували НП в метро (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся