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В Одеській області внаслідок зіткнення двох авто загинула людина, ще четверо травмовані

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 18:27
Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)
Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)

В Одеській області водій "Москвича" виїхав на зустрічну смугу

У Болграді (Одеська область) зіткнулись автомобілі "Москвич" та "ВАЗ Пріора", внаслідок чого одна людина загинула та ще четверо травмовані. Про це йдеться у повідомленні поліції Одеської області.

"Попередньо встановлено, що 40-річний мешканець Болградсього району, керуючи автомобілем марки "Москвич", при виїзді з м. Болград виїхав на зустрічну смугу, по якій у той час рухався автомобіль марки "ВАЗ Пріора" під керуванням 55-річного мешканця м. Болград, та скоїв зіткнення з вказаним транспортним засобом", - повідомили в поліції.

 

Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)

Водій автомобіля "Москвич" внаслідок зіткнення помер у лікарні. Трьох пасажирів даного автомобіля 44, 47 та 57 років, а також водія та пасажира автомобілю "ВАЗ Пріора" доставили до Болградської центральної районної лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеню.

Нагадаємо, у Житомирській області на Варшавській трасі, поблизу села Белокоровичі сталось лобове зіткнення автомобілів Lada і Volkswagen. Кількість потерпілих внаслідок аварії уточнюється.

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Теги публікації: ДТП, Одеса  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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