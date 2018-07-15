В Одесской области в результате аварии погиб ребенок

В Одесской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль

В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе "Киев - Одесса" в Беляевском районе Одесской области погиб маленький ребенок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Как отмечается, на трассе столкнулись легковой автомобиль и грузовик, загруженный зерном. После чего два транспортных средства перевернулись в кювет.

Так, вследствие столкновения погиб ребенок, а 3 человека были госпитализированы с травмами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе на проспекте Небесной сотни произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех легковых автомобилей.

Как сообщается, после аварии один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.