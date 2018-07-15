В Одеській області в результаті аварії загинула дитина

В Одеській області зіткнулися вантажівка і легковий автомобіль

В результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі "Київ - Одеса" в Біляївському районі Одеської області загинула маленька дитина. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Як зазначається, на трасі зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка, завантажена зерном. Після чого два транспортних засоби перекинулися в кювет.

Так, внаслідок зіткнення загинула дитина, а 3 людини були госпіталізовані з травмами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі на проспекті Небесної сотні відбулася масове дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю трьох легкових автомобілів.

Як повідомляється, після аварії одна людина була госпіталізована у важкому стані.