В Одеській області викрили керівника медзакладу в розтраті 2 млн гривень

Прокуратура Одеської області підозрює одного з керівників медустанови в неправомірній розтраті 2 мільйонів гривень, які були виділені для боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прокуратури.

За даними слідства, заступник керівника одного з медичних комунальних підприємств Одеської обласної ради в квітні 2021 року без проведення тендеру уклав угоду з постачальником про закупівлю для медиків респіраторних масок за ціною, завищеною більш ніж на 80%.

"Таким чином, державному бюджету завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах. Наразі вирішуються питання обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади", - йдеться у повідомленні.

Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на боротьбу з коронавірусною хворобою (ч. 5 ст. 191 КК України).