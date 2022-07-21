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В Одесской области разоблачили россиянина, организовавшего схему выезда мужчин за границу

Фото: в Одесской области разоблачили схему вывоза призывников за границу (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили в Одесской области еще одну незаконную схему выезда мужчин призывного возраста за границу. Организатором был гражданин России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Отмечается, что ГБР разоблачили трех жителей Одесской области, которые были причастны к схеме. Они подыскивали мужчин, которые хотели избежать мобилизации и уехать за границу.

Мошенники делали справку от военно-врачебной комиссии о непригодности для службы в армии, позволяющую выехать беспрепятственно из Украины. За свои "услуги" аферисты требовали 12 тысяч долларов.

По данному факту начато уголовное расследование по ч. 3 ст. 368 УКУ. Санкции статьи предусматривают наказание до 10 лет тюремного заключения.

Также проверяется информация о причастности к нелегальной схеме сотрудников военкомата.

Фото: в Одесской области разоблачили схему выезда мужчин за границу (t.me/DBRgovua)

Напомним, недавно в Черновицкой области разоблачили подобную незаконную схему выезда призывников.

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Одессамошенническая схемавыезд за границуГБР