В Одесской области разоблачили россиянина, организовавшего схему выезда мужчин за границу

Отмечается, что ГБР разоблачили трех жителей Одесской области, которые были причастны к схеме. Они подыскивали мужчин, которые хотели избежать мобилизации и уехать за границу.

Мошенники делали справку от военно-врачебной комиссии о непригодности для службы в армии, позволяющую выехать беспрепятственно из Украины. За свои "услуги" аферисты требовали 12 тысяч долларов.

По данному факту начато уголовное расследование по ч. 3 ст. 368 УКУ. Санкции статьи предусматривают наказание до 10 лет тюремного заключения.

Также проверяется информация о причастности к нелегальной схеме сотрудников военкомата.

Фото: в Одесской области разоблачили схему выезда мужчин за границу (t.me/DBRgovua)