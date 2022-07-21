В Одеській області викрили росіянина, який організував схему виїзду чоловіків за кордон

Зазначається, що ДБР викрили трьох мешканців Одеської області, які були причетні до схеми. Вони підшукували чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Шахраї робили довідку від військово-лікарської комісії про непридатність для служби в армії, що дозволяє виїхати безперешкодно з України. За свої "послуги" аферисти вимагали 12 тисяч доларів.

За даним фактом розпочате кримінальне розслідування за ч. 3 ст. 368 ККУ. Санкції статті передбачають покарання до 10 років тюремного ув'язнення.

Також перевіряється інформація про причетность до нелегальної схеми співробітників військкомату.

Фото: в Одеській області викрили схему виїзду чоловіків за кордон (t.me/DBRgovua)