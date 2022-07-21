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В Одеській області викрили росіянина, який організував схему виїзду чоловіків за кордон

Фото: в Одеській області викрили схему вивозу призовників за кордон (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили в Одеській області ще одну незаконну схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Організатором був громадянин Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що ДБР викрили трьох мешканців Одеської області, які були причетні до схеми. Вони підшукували чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Шахраї робили довідку від військово-лікарської комісії про непридатність для служби в армії, що дозволяє виїхати безперешкодно з України. За свої "послуги" аферисти вимагали 12 тисяч доларів.

За даним фактом розпочате кримінальне розслідування за ч. 3 ст. 368 ККУ. Санкції статті передбачають покарання до 10 років тюремного ув'язнення.

Також перевіряється інформація про причетность до нелегальної схеми співробітників військкомату.

Фото: в Одеській області викрили схему виїзду чоловіків за кордон (t.me/DBRgovua)

Нагадаємо, нещодавно у Чернівецькій області викрили подібну незаконну схему виїзду призовників.

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Одесамошенническая схемавыезд за границуДБР