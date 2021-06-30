Перевозили кокаин в бананах: в Одесской области блокировали контрабанду наркотиков

По данным правоохранителей, 46 брикетов кокаина были обнаружены в рефрижераторе контейнера с бананами. Известно, что партия прибыла на территорию Украины из Республики Эквадор.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению и привлечение их к уголовной ответственности", - пишет пресс-служба.

Стоит отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 305 Уголовного Кодекса Украины, правонарушителям грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: В Одесской области разоблачили партию контрабанды кокаина (gp.gov.ua)