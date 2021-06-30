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Перевозили кокаїн в бананах: в Одеській області блокували контрабанду наркотиків

Автор: РБК-Україна

Одеські правоохоронці викрили контрабанду кокаїну вагою 57 кілограмів, яка була переміщена через кордон України. Вартість партії рекреаційного наркотику на "чорному ринку" складає близько 10 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними правоохоронців, 46 брикетів кокаїну було виявлено у рефрижераторі контейнера з бананами. Відомо, що партія прибула на територію України з Республіки Еквадор.

"Наразі проводяться слідчі дії, направлені на встановлення осіб, причетних до злочину та притягнення їх до кримінальної відповідальності", - пише пресслужба.

Варто відзначити, що відповідно до ч. 3 ст. 305 Кримінального Кодексу України, правопорушникам загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: В Одеській області викрили партію контрабанди кокаїну (gp.gov.ua)

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