Перевозили кокаїн в бананах: в Одеській області блокували контрабанду наркотиків

За даними правоохоронців, 46 брикетів кокаїну було виявлено у рефрижераторі контейнера з бананами. Відомо, що партія прибула на територію України з Республіки Еквадор.

"Наразі проводяться слідчі дії, направлені на встановлення осіб, причетних до злочину та притягнення їх до кримінальної відповідальності", - пише пресслужба.

Варто відзначити, що відповідно до ч. 3 ст. 305 Кримінального Кодексу України, правопорушникам загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: В Одеській області викрили партію контрабанди кокаїну (gp.gov.ua)