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В Одесской области разблокировали движение через Днестровский мост

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Одесская область, Вторник 08 марта 2022 15:18
В Одесской области разблокировали движение через Днестровский мост Фото: Днестровский мост (dumskaya.net)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 8 марта, 2022 года, в Одесской области разблокировали движение через Днестровский мост. Теперь по нему можно двигаться в сторону государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской областной военно-гражданской администрации Максима Марченко.

"По моему поручению сегодня разблокировано движение через Днестровский мост. Это позволит возобновить обычный трафик через село Затока Белгород-Днестровского района", - отметил он.

Отметим, 6 марта был закрыт транзитный проезд через Затоку и Белгород-Днестровский в сторону границы с Молдовой и Румынией. Весь транспорт должен был идти через Паланку, участок дороги М-15 Одеса-Рени.

Подробнее о том, как Одесса готовится к российскому вторжению, в материале "Что происходит в Одессе сейчас. Ситуация в городе 8 марта: онлайн".

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