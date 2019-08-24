В Одесской области произошел пожар в доме быта

В городе Черноморск, вблизи Одессы, 24 августа произошел пожар в трехэтажном здании дома быта на улице Первого мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасательного ведомства, сообщение о возгорании на третьем этаже пристройки к дому быта Коммунального предприятия "Радуга" поступило около 11:27.

"Подразделения работали по повышенному номеру вызова "Пожар № 2", - отметили в ГСЧС.

Как пояснили спасатели, сложности при тушении пожара возникали из-за быстрого распространения огня деревянными конструкциями на большую площадь. Также существовала угроза разрушения строительных конструкций пристройки и возможного распространения огня на другие здания.

"Спасатели пожар локализовали в 13:45 и в 14:24 ее ликвидировали на площади 350 кв. метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что возгорание могло возникнуть из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании вентиляционной системой.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Возгорание произошло на втором этаже отеля около 01:34. Сначала сообщалось о гибели 8 человек, но позже число жертв возросло до 9 человек.