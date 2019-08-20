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Идентифицировали восемь из девяти жертв пожара в отеле "Токио Стар"

Новости » Происшествия    20.08.2019 - 22:11
Идентифицировали восемь из девяти жертв пожара в отеле "Токио Стар"
Фото: пожар в отеле "Токио Стар" (Нацполиция Украины)

Среди погибших женщина и ее 10-летняя дочь

Одесская полиция сообщила, что восемь из девяти жертв пожара в отеле "Токио Стар" уже опознаны. Об этом сообщает "Думская".

Сообщается, что среди погибших жительница Сум и ее 10-летняя дочь, молодая пара (17 и 18 лет) из г. Балты Одесской области, двое жителей Киева (23 и 24 года), 60-летний житель Днепра и 73-летняя гражданка Австралии.

Напомним, пожар в отеле "Токио Стар" в Одессе произошел в ночь на субботу, 17 августа. Возгорание случилось на втором этаже гостиницы около 01:34. Изначально сообщалось о гибели 8 человек, но позже количество жертв выросло до 9 человек.

РБК-Украина сообщало, что 20 августа арестовали владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черного. Его обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

Также сообщалось, что по документам сгоревшая гостиница числилась как "складские помещения". При этом документов, которые бы разрешали в здании проживать людям, не было. Относительно выдачи разрешений отелю могут открыть уголовное производство в отношении правомерности выдачи разрешений.

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