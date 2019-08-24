У Одеській області сталася пожежа в будинку побуту

У місті Чорноморськ, поблизу Одеси, 24 серпня сталася пожежа у триповерховій будівлі будинку побуту на вулиці Першого травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувального відомства, повідомлення про загоряння на третьому поверсі прибудови до будинку побуду Комунального підприємства "Райдуга" надійшло близько 11:27.

"Підрозділи працювали по підвищеному номеру виклику "Пожежа № 2", - зазначили в ДСНС.

Як пояснили рятувальники, складності при гасінні пожежі виникали через швидке розповсюдження вогню дерев'яними конструкціями на велику площу. Також існувала загроза руйнування будівельних конструкцій прибудови та можливого перекидання вогню на інші будівлі.

"Рятувальники пожежу локалізували о 13:45 та о 14:24 її ліквідували на площі 350 кв. метрів. Загиблих та постраждалих не має", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що загоряння могло виникнути через порушення правил пожежної безпеки при користуванні вентиляційною системою.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Займання відбулось на другому поверсі готелю близько 01:34. Спочатку повідомлялося про загибель 8 осіб, але пізніше кількість жертв зросла до 9 осіб.