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В Одеській області прогриміли вибухи

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Одеська область, Понеділок 22 серпня 2022 10:29
В Одеській області прогриміли вибухи Фото: В Одеській області прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок вранці, 22 серпня, в Одеській області прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думський".

"В Одеській області було чутно кілька вибухів", - йдеться в повідомленні.

Вибухи прогриміли після того, як в області дали відбій повітряній тривозі. Однак через кілька хвилин її знову оголосили.

Нагадаємо, вчора в Одеській області силами оборони України була виявлена і знешкоджена чергова морська дрейфуюча міна.

Раніше стало відомо, що румунські військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала в Чорному морі недалеко від берега.

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