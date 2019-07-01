В Одесской области в пожаре погибли четверо детей

В понедельник, 1 июля, во время пожара в частном жилом доме в селе Черная (Одесская область) погибли четверо детей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС сообщили, что в 9:35 пожар был ликвидирован.

"Возраст детей и причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 июня в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице. В результате пожара погибли 7 человек.

В связи с этим президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших. Также он поручил премьер-министру Владимиру Гройсману немедленно создать государственную комиссию по расследованию пожара. Спасатели отметили, что причиной пожара в психиатрической больнице в Одессе стало случайное занесение источника огня.

РБК-Украина писало, что в апреле в Одессе произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Пожар начался на нижних этажах здания и очень быстро распространился вверх, дойдя до 12-го этажа.