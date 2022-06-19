В Одесской области из-за пожара уничтожено почти 5 тонн урожая

Спасатели получили сообщение о пожаре ночью, в 2:30. Загорелась деревянная постройка.

В 5:24 пожар ликвидировали на общей площади 50 м. кв.

"В результате пожара огнем было уничтожено деревянное надворное сооружение и сено в тюках, ориентировочно 150 шт, весом 4,5 тонн, урожая 2022 года", - сообщают в ГСЧС.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.