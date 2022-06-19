В Одеській області через пожежу знищено майже 5 тонн врожаю

В селі Білка Іванівської територіальної громади Одеської області сталася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Рятувальники отримали повідомлення про пожежу вночі, о 2:30. Загорілася дерев'яна споруда.
О 5:24 пожежу ліквідували на загальній площі 50 м.кв.
"Внаслідок пожежі вогнем було знищено дерев’яну надвірну споруду та сіно в тюках, орієнтовно 150 шт, вагою 4,5 тонн, врожаю 2022 року", - повідомляють в ДСНС.
Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.
Нагадаємо, в Одеській області очікують зібрати менше врожаю, ніж було у минулому році через сильну посуху.