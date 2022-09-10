В Одесской области помешали поставкам спирта в Молдову: раскрыта интересная схема (фото)

Фото: в Одесской области помешали поставкам спирта в Молдову (t.me/DPSUkr)

В Одесской области пограничники обнаружили спиртопровод, который вел из Украины в Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.