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В Одесской области помешали поставкам спирта в Молдову: раскрыта интересная схема (фото)

Новина українською →
Одесса, Суббота 10 сентября 2022 12:13
В Одесской области помешали поставкам спирта в Молдову: раскрыта интересная схема (фото) Фото: в Одесской области помешали поставкам спирта в Молдову (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталия Гурковская

В Одесской области пограничники обнаружили спиртопровод, который вел из Украины в Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Пластиковый шланг длиной 400 метров пролегал от границы с Молдовой до частного дома", - говорится в сообщении.

Как рассказали пограничники, подземную магистраль сделали для переправки спирта соседям.

"Воспользоваться ею не успели", – добавили в ГПСУ.

Напомним, гражданин Румынии организовал схему перевозки мужчин призывного возраста по чужим паспортам иностранцев.

Также одесситка организовала незаконную схему для вывоза военнообязанных мужчин за границу, оформляя документы на опекунство своего приемного сына.

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