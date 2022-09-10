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В Одеській області завадили постачанню спирту в Молдову: розкрито цікаву схему (фото)

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Одеса, Субота 10 вересня 2022 12:13
В Одеській області завадили постачанню спирту в Молдову: розкрито цікаву схему (фото) Фото: в Одеській області завадили постачанню спирту в Молдову (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Гурковська

В Одеській області прикордонники знайшли спиртопровід, що вів з України до Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Пластиковий шланг завдовжки 400 метрів пролягав від кордону з Молдовою до приватного будинку", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли прикордонники, підземну «магістраль» зробили для переправлення спирту сусідам.

"Скористатися нею не встигли", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, громадянин Румунії організував схему перевезення чоловіків призовного віку за чужими паспортами іноземців.

Також одеситка організувала незаконну схему для вивозу військовозобов'язаних чоловіків за кордон, оформлюючи документи на опікунство свого прийомного сина.

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