В Одеській області завадили постачанню спирту в Молдову: розкрито цікаву схему (фото)
В Одеській області прикордонники знайшли спиртопровід, що вів з України до Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Пластиковий шланг завдовжки 400 метрів пролягав від кордону з Молдовою до приватного будинку", - йдеться в повідомленні.
Як розповіли прикордонники, підземну «магістраль» зробили для переправлення спирту сусідам.
"Скористатися нею не встигли", - додали в ДПСУ.
Нагадаємо, громадянин Румунії організував схему перевезення чоловіків призовного віку за чужими паспортами іноземців.
Також одеситка організувала незаконну схему для вивозу військовозобов'язаних чоловіків за кордон, оформлюючи документи на опікунство свого прийомного сина.
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