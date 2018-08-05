В Одесской области полиция задержала преступников, которые ограбили ювелирный магазин

Ограбление произошло 25 июля в поселке Донец Балаклейского района

В Одесской области работниками харьковской полиции задержаны двое преступников, причастных к ограблению ювелирного магазина. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Злоумышленниками оказались 35-летний житель поселка Донец Балаклейского района и 30-летний гражданин Грузии.

"Около 16:30 трое неизвестных в масках ворвались в магазин и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладели деньгами на сумму около 17 тысяч гривен и ювелирными изделиями", - напоминают в сообщении.

Отмечается, что задержанные признали свою вину и сознались, что преступление тщательно готовили, для чего разработали детальный план.

"В настоящее время указанные лица находятся под стражей. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до пятнадцяти лет тюремного заключения с конфискацией имущества", - сообщают в полиции.

На данный момент полицейские принимают все необходимые меры, чтобы задержать третьего соучастника преступления.

задержали грабителя, который похитил из квартиры 1 млн долларов. Напомним, что ранее в Киеве правохранители, который похитил из квартиры 1 млн долларов.

Кроме того, в Мукачево сотрудники полиции задержали женщину, которая пыталась продать своего трехлетнего ребенка за 2,5 тыс долларов США.