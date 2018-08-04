В Мукачево поліція затримала жінку, яка намагалась продати власну дитину

Поліція та Корд провели спецоперацію для запобігання спроби продажу трирічної дитини

Мешканка Мукачево домовилась про продаж свого сина для жебракування за 2,5 тис доларів США. Про це повідомляє прес-служба нацполіції.

Відділ боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми спільно зі співробітниками КОРД 3 серпня 2018 о 21:15 провели спецоперацію для запобігання продажу трирічної дитини.

Поліцією було встановлено, що 39-річна мешканка Мукачева підшукала покупців й домовилась про передачу своєї дитини за гроші з метою трудової експлуатації. Жінку було викрито у момент передачі дитини та затримано.

Поліція працювала в рамках кримінального провадження, яке було відкрито за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини)

За скоєний злочин їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Фото: затримання жінки під час продажу дитини (npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Сумській області затримали двох місцевих кримінальних авторитетів. Затримані вимагали гроші у місцевого жителя за неспричинення у відношенні до нього та його родини насильницьких дій.