У Одеській області поліція затримала злочинців, які пограбували ювелірний магазин

Пограбування сталося 25 липня у селищі Донець Балаклійського району

У Одеській області працівниками харківської поліції затримано двох злочинців, причетних до пограбування ювелірного магазину. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Зловмисниками виявилися 35-річний мешканець селища Донець Балаклійського району та 30-річний громадянин Грузії.

"Близько 16:30 троє невідомих у масках увірвалися до крамниці та під загрозою застосування предмета, схожого на пістолет, заволоділи грошима на суму близько 17 тисяч гривень та ювелірними виробами", - нагадують в повідомленні.

Зазначається, що затримані визнали свою вину та зізналися, що злочин ретельно готували, для чого розробили детальний план.

"Наразі вказані особи знаходяться під вартою. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до п'ятнадцяти років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна", - повідомляють в поліції.

На даний момент поліцейські вживають всі необхідні заходи, щоб затримати третього співучасника злочину.

затримали грабіжника, який викрав з квартири 1 млн доларів. Нагадаємо, що раніше в Києві правоохоронці, який викрав з квартири 1 млн доларів.

Крім того, в Мукачево працівники поліції затримали жінку, яка намагалася продати свою трирічну дитину за 2,5 тис доларів США.